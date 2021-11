Stadio, Sala: “Inter e Milan lo faranno da 60.000 posti. Preoccupa prezzo biglietti”

"Quando il Milan ha provato ad aumentare in modo eccessivo i prezzi dei biglietti per la Champions la gente si è ribellata"

Daniele Mari

Inter e Milan "da quello che ho capito faranno uno stadio più grande di quello di Torino, che avrà 55-60 mila posti. A me sta a cuore una cosa, il prezzo dei biglietti e ne sto discutendo con le squadre".

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato da Radio Popolare parlando del nuovo stadio che le squadre vogliono realizzare in città.

"Quando il Milan ha provato ad aumentare in modo eccessivo i prezzi dei biglietti per la Champions la gente si e' ribellata e sono tornati indietro. Io sono piu' preoccupato del prezzo dei biglietti per entrare allo stadio", ha aggiunto.

Mentre per quanto riguarda l'ipotesi di un referendum sulla realizzazione del nuovo impianto e sull'abbattimento di San Siro il sindaco ha ribadito la sua contrarietà.

"Se volete fare il referendum fatelo ma io penso che debbano essere su temi di ordine etico e morale, se sono una scappatoia per la politica che non vuole decidere e ributta sui cittadini non e' il mio modo di fare politica. Forse e' il modo di fare politica di tanti che non sono abituati a prendere decisioni. Il dialogo facciamolo su come lavoriamo sul quartiere e come indirizziamo gli oneri di urbanizzazione. Da quel punto di vista andro' avanti".

"In questi giorni non e' che non veda la contestazione e il fermento rispetto alla nostra decisione sullo stadio di San Siro - ha concluso -. Però io posso anche dire che sono due anni che tengo duro nel rapporto con le squadre e ho ottenuto quello che volevo cioe' di ricondurre, fatto unico in Italia, le squadre ai volumi del Pgt".