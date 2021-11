Stadio, Sala: “Ok domani o venerdì prossimo. Cambio proprietà? Il punto è che…”

"Credo che a questo punto, per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo più grandi incertezze", ha detto Sala

Daniele Mari

Sulla delibera per decretare l'interesse pubblico sul progetto del nuovo stadio di San Siro la Giunta comunale sta "lavorando" e l'approvazione "se non è domani, sarà venerdì prossimo". Lo ha spiegato il sindaco di Milano Beppe Sala a margine delle celebrazioni per il 4 novembre.

"Credo che a questo punto, per come è stata formulata la cosa, noi non abbiamo più grandi incertezze", ha detto Sala.

La decisione dell'interesse pubblico "credo vada spiegata bene, anche alla cittadinanza e a tutto il mondo della politica. Penso che per come siamo partiti due anni fa, abbiamo fatto dei grandi passi avanti e a mio giudizio il fatto di essere riuscito a riportare le squadre al rispetto dell'indice volumetrico del Pgt è una cosa molto positiva".

"Non parlerei di successo - ha risposto a chi gli chiedeva se questo fosse un successo dell'Amministrazione - perché qui non è un confronto tra chi è più forte, ma è il compendiare gli interessi delle squadre con le regole dell'amministrazione. Considero molto buono l'accordo che è stato fatto".

Sul fatto che le proprietà delle squadre nel 2027 potrebbero non essere le stesse, Sala ha detto che "quello è un problema che riguarda il calcio moderno e tutti i grandi club. Il punto dirimente è l'ambizione espressa da Milan e Inter di essere ancora parte del top europeo e da questo punto di vista la loro considerazione e' che lo stadio e' indispensabile. Io sono arrivato alla conclusione dopo tante riflessioni che per loro lo stadio è il tema e se non glielo permettessimo a San Siro certamente andrebbero da un'altra parte. Per loro lo stadio è prioritario"