FCIN1908 / Oristanio, preferito Volendam all’Italia: ecco perché arriverà dopo Stankovic

Oggi, nel giorno del primo allenamento della nuova stagione del Volendam, era presente anche Filip Stankovic che, come da lui stesso confermato, ha ottenuto dall'Inter il via libera per mettersi da subito a disposizione del club olandese in vista dell'ufficialità del trasferimento: accordo già raggiunto da tempo, per la soddisfazione di tutte le parti in causa.

Diverso il discorso per Gaetano Oristanio: il fantasista mancino è attualmente in vacanza, a differenza dell'amico e compagno di squadra. Il motivo? Nessun caso, come appreso da Fcinter1908: il giocatore, complici i recenti impegni con la Nazionale (con tanto di esordio in Under 21), ha terminato solo poche settimane fa la sua stagione, e si sta godendo ora un po' di meritato riposo. Tante le richieste per lui, dall'Italia come dall'estero, ma l'opzione Volendam è sempre rimasta la preferita, sua, del suo entourage e anche dell'Inter. La sua carriera proseguirà di pari passo con quella di Stankovic: annunci in arrivo nelle prossime settimane.