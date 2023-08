Sole 24 Ore – Zhang vuole rifinanziare ma posticipa: strategia per tenersi l’Inter, 2 scenari

Sono mesi cruciali per capire quale sarà il futuro societario dell'Inter. Come riporta Il Sole 24 Ore, infatti, Steven Zhang, presidente nerazzurro, starebbe posticipando le trattative per rifinanziare i debiti nei confronti del fondo californiano Oaktree, che nel maggio 2024, data di scadenza del prestito triennale, ammonteranno a quasi 400 milioni di euro, come riportato nei giorni scorsi da Calcio e Finanza.