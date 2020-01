FCIN1908 / Inter, non solo gennaio: la società sta già studiando il primo colpo estivo

In attesa di capire se il mercato invernale riserverà nuove sorprese, in casa Inter è già tempo di proiettarsi anche alla prossima stagione.

Un altro tassello dalla Premier League potrebbe aggiungersi al mosaico di Antonio Conte. Si tratta di Emerson Palmieri, calciatore entrato concretamente in orbita nerazzurra, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it nelle ultime ore.

In viale della Liberazione puntano a bruciare la concorrenza della Juventus e di altri club europei per l’esterno del Chelsea (valutato circa 30 milioni di euro), il cui arrivo potrebbe essere facilitato dalle agevolazioni fiscali che sono tornate utili anche per gli arrivi di Lukaku ed Eriksen. E proprio su questo si sta informando il club nerazzurro.

Antonio Conte, che lo ha avuto a disposizione nella sua esperienza londinese e con il quale il calciatore ha un rapporto molto positivo, ha dato il suo assenso.

Con Emerson Palmieri (e la permanenza di Young, favorito su Biraghi nei panni di alternativa) l’Inter sistemerebbe la corsia mancina ormai preda dei problemi al ginocchio di Asamoah e tra i reparti più tormentati delle ultime stagioni.