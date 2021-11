Supercoppa Inter-Juve, Dal Pino: “Decidiamo dopo giovedì. Ci sono solo 2 possibilità”

Ha parlato il presidente della Lega A Paolo Dal Pino, a proposito della sede della Supercoppa Italiana che vedrà affrontarsi Inter e Juventus

"L'amministratore delegato De Siervo è stato in Arabia Saudita la settimana scorsa, in questo momento le alternative sono giocare a Milano o in Arabia Saudita. Questa settimana avremo un Consiglio di Amministrazione e dovremo prendere una decisione finale. Sapremo dopo giovedì".