Tottenham su Bastoni? L’Inter non vuole privarsene, ma una mossa può cambiare tutto

Il quotidiano torinese tiene aperta una possibile di addio. Si legge infatti: "C’è come sempre in questi casi quel “però” che rischia di rovinare il sonno di Inzaghi e dei tifosi dei vice campioni d’Italia, ossia un’offerta assolutamente indecente. Non potrebbe essere rifiutata né dal calciatore, né dalla società (in ogni caso l’interesse per Koffi Djidji del Torino, seguito tra l’altro pure lui da svariate squadre di Premier League, deve essere visto come un eventuale rimpiazzo dei panchinari difensivi, non del trittico titolare, in vista della prossima stagione). Per ora non dovrebbero esserci spiragli per un addio immediato dell’ex Parma e Atalanta. La soglia tra una proposta importante e quella irrinunciabile è sottile, ma netta".