Sky – Tottenham, blitz a Milano per Skriniar: incontro con l’agente, ecco la cifra offerta all’Inter

Il Tottenham fa sul serio per Milan Skriniar. Come riferisce Sky Sport, gli Spurs hanno raggiunto Milano per provare ad accelerare per il difensore slovacco. Oggi il direttore tecnico della società londinese, Steve Hitchen, ha incontrato a pranzo l’agente del calciatore per discutere del contratto e trovare l’intesa. Presente anche l’intermediario Frank Trimboli. Un vero e proprio blitz del Tottenham, che spera di ottenere il sì della dirigenza nerazzurra e regalare Skriniar a José Mourinho.

L’Inter valuta 60 milioni il cartellino dell’ex Sampdoria: al momento l’offerta la proposta del Tottenham è di poco meno di 50 milioni, bonus compresi. In caso di addio di Skriniar, il club nerazzurro vorrebbe puntare su Nikola Milenkovic della Fiorentina o in alternativa su Chris Smalling, tornato al Manchester United dopo il prestito alla Roma.