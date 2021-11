Tottenham, Conte: “Non vedo l’ora di iniziare. La scorsa estate? Dopo l’Inter…”

Le parole del tecnico che da oggi prende il posto di Nuno Espirito Santo sulla panchina degli Spurs

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Tottenham. L'ex nerazzurro ha rilasciato già alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club al momento dell'annuncio. “Sono estremamente felice di tornare ad allenare, e di farlo in un club di Premier League che ha l'ambizione di essere di nuovo protagonista. Il Tottenham Hotspur ha strutture all'avanguardia e uno dei migliori stadi del mondo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare per trasmettere alla squadra e ai tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto, come giocatore e come allenatore", ha detto.