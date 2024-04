Udinese-Inter, le formazioni UFFICIALI: Carlos Augusto e Dumfries dal 1′

Le scelte di Simone Inzaghi per la trasferta di oggi dei nerazzurri: l'olandese preferito a Darmian da quinto di destra

L'Inter chiude questo turno di Serie A. I nerazzurri di Simone Inzaghi proveranno a Udine ad avvicinarsi al grande obiettivo stagionale, per il quale - al momento - mancano appena 11 punti. Una vittoria stasera terrebbe ancora vive le speranze di agguantare la matematica nel derby col Milan del prossimo 22 aprile, ma anche la possibilità di superare il record di punti della Juventus di Antonio Conte. In campo anche per questo andrà la squadra migliore, priva però di Alessandro Bastoni.