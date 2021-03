UFFICIALE – Inter, altro caso di Covid: D’Ambrosio positivo. Attivato il protocollo

La notizia è arrivata in questi minuti dai canali ufficiali del club nerazzurro

Danilo D'Ambrosio è risultato positivo al Covid. Il difensore dell'Inter, rientrato in anticipo dalla trasferta di Torino nel corso della quale aveva accusato sintomi influenzali, ha effettuato un tampone nella giornata di ieri e in questi minuti sono emersi i risultati. A comunicarli è stato il club di viale della Liberazione, che sottolinea: "Il difensore è già in quarantena presso la propria abitazione. Il gruppo squadra seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario".