Vanheusden, l’agente rivela: “Senza infortunio non avrebbe mai lasciato l’Inter. L’intenzione era…”

L’agente di Vanheusden e Miangue, Gunter Thiebaut, ha parlato a Voetbalnieuws dei suoi assistiti e l’impatto con il calcio italiano.

“Senna (Miangue, ndr) ha fatto bene e ha persino giocato in Europa League prima di trasferirsi a Cagliari. Lo stesso vale per Zinho (Vanheusden, ndr), che era considerato uno dei difensori più promettenti. Senza un infortunio al legamento crociato non sarebbe mai tornato in Belgio, perché l’intenzione era quella di dargli una possibilità in prima squadra il prima possibile. Emmers e Van Den Eynden hanno avuto qualche difficoltà in più, ma alla fine restano di proprietà dell’Inter“.