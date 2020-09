Inter-Vidal, ci siamo: tackle e gol in arrivo per Conte. Il cileno sbarca tra oggi e domani

Arturo Vidal è pronto a sbarcare a Milano e vestire la maglia dell’Inter. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il centrocampista cileno arriverà nella città meneghina tra stasera e domani. “Cosa manca? Nulla, se non qualche incastro burocratico, qualche documento da depositare, e poi viaggio e visite mediche da organizzare (dovrebbero essere domani)” scrive la Rosea.

L’arrivo di Vidal ha un importante significa non solo a livello tecnico ma anche mediatico. Il cileno ha, infatti, un pubblico di 13,6 milioni di seguaci su Instagram, più del doppio dell’Inter con 5,6 e di Lukaku (6,2). Il ‘re’, così come viene soprannominato, regna dentro e fuori dal campo con le cifre in termini social che continuano a salire.

E se parliamo di numeri, parlano chiara anche in campo: il rendimento di Vidal non è mai stato, né prima né dopo, al pari di quello alla corte di Antonio Conte ai tempi della Juventus con i tre scudetti in bianconero. 10.229 minuti giocati e l’identikit di vero centrocampista moderno, decisivo in entrambe le fasi: “Ad un numero di contrasti e duelli (gli uno contro uno, sia con palla a terra che aerei) clamorosamente superiori alla media accoppiava una presenza nell’area avversaria e nei tabellini che ne faceva un vero attaccante aggiunto (7, 10 e 11 i gol in quei campionati)“. Qualità mostrate anche con il Bayern Monaco e con il Barcellona, ma che venivano esaltate dal modulo (3-5-2) e dalla sintonia fra Vidal e Conte.

Recuperare palloni resta il marchio di fabbrica ma le esperienze in Germania e Spagna hanno affinato anche la capacità di inserimento e l’efficacia alla conclusione. “Guardiola lo usava più basso, a protezione della difesa, i suoi successori al Bayern ne hanno variato spesso il raggio d’azione, mentre nell’ultimo Barça, specie in assenza di Suarez, doveva sfruttare gli spazi che si aprivano nell’area avversaria, fungendo quasi da falso attaccante più che da incursore, ma restando il primo della rosa nel pressing (26 tentativi ogni 90’)”. E non a caso a un certo punto della stagione ha realizzato 5 reti con 5 tiri in porta.

Quale sarà il ruolo di Vidal nella nuova Inter? La Gazzetta dello Sport non ha dubbi: “Lotterà (41 gialli e 337 contrasti nei 3 anni con Conte), ma all’occorrenza sarà anche variabile tattica, muovendosi dal ruolo di mezzala”.