Getafe, Villaverde: “Decisione presa con Uefa e Inter. Gara secca? E’ una possibilità”

Clemente Villaverde, direttore generale del Getafe, ha indetto una conferenza stampa per commentare la decisione della UEFA di rinviare a data da destinarsi la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Inter, originariamente in programma domani sera a San Siro:

“Abbiamo ricevuto un comunicato da parte della UEFA che ci informa che la partita di domani non si terrà. Ringraziamo la UEFA per tutto il sostegno ricevuto data l’attuale situazione di emergenza e accettiamo la soluzione che verrà presa per disputare questo incontro. Non sappiamo ancora con esattezza quale sarà la decisione, ma confidiamo che sarà la migliore per tutte le parti coinvolte.

La posizione dei giocatori è sempre stata quella di allenarsi e di prepararsi per tutti gli obiettivi, così come hanno fatto i tecnici. Sono stati al di fuori della situazione istituzionale e così deve continuare a essere. Dobbiamo essere tutti consapevoli della situazione. In tal senso ritengo che la decisione presa sia stata quella giusta. Esiste la possibilità che la doppia sfida contro l’Inter venga giocata in gara secca in campo neutro. In ogni caso, accetteremo la decisione che verrà presa dalla UEFA. Tutte le parti coinvolte hanno parlato in modo chiaro e comprensivo nonostante le mutevoli circostanze che si sono verificate negli ultimi giorni. Il Getafe combatterà sempre per essere in tutte le competizioni e il più alto possibile“.