C’è vita dietro Brozovic: Asllani è da Inter, prova superata. E ha tutto per…

"Il punto interrogativo è scomparso anche riguardo all'affidabilità del vice Brozovic, arrivato dall'Empoli e prima di ieri utilizzato appena 30 minuti sui 810 totali. Asllani non ha segnato (anche se ha sfiorato la rete nella ripresa) e non ha disegnato calcio con lanci di 40 metri, ma è stato ordinato. Nel primo tempo, quando la Roma gli ha lasciato più spazi e metri, ha fatto girare la squadra e ha preso coraggio minuto dopo minuto.

Nella ripresa non è sparito quando i giallorossi hanno avanzato il baricentro e sono andati a "morderlo" più spesso. Gli manca ancora la verticalizzazione "velenosa", ma... c'è vita oltre Brozovic. Una buona notizia considerando che il croato è in infermeria e dell'ex Empoli ci sarà bisogno già martedì sera contro il Barça. Kristjan non è più un salto nel vuoto, ma ha tutto per essere una scommessa vinta. Quella di aver trovato in provincia un'alternativa per il ruolo più difficile dell'Inter, quello di vice Brozo", la descrizione della Gazzetta dello Sport.