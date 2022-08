Zanetti: “Girone complicato ma non impossibile. Chalobah o Acerbi? L’importante…”

"Abbiamo un girone difficile, complicato. Affronteremo squadre importanti come Bayern e Barcellona che hanno grande tradizione ma siamo l'Inter e siamo pronti, dovremo essere al top della forma e vogliamo dare continuità. Anche l'anno scorso abbiamo incontrato una top come il Liverpool ma siamo stati all'altezza, speriamo di giocare alla stessa maniera".

"Mi è venuto in mente, sono tempi diversi e il calcio è cambiato, dobbiamo essere concentrati e affrontare una squadra alla volta ma siamo forti. Il Bayern è più completa del Barcellona, domina in Bundesliga ma arriva in fondo anche in Champions. Il Barcellona con Xavi e Lewandowski è una squadra molto temibile ma siamo una squadra che vuole continuare a crescere. Secondo me è possibile, nulla è impossibile nel calcio. Quando affronteremo queste squadre, dovremo essere al top ma sono molto fiducioso, credo nel lavoro di Inzaghi e di cosa ci possono dare i ragazzi, lavoreremo per arrivarci nel migliore dei modi".