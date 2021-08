Repubblica – Zapata, accordo con l’Inter: l’Atalanta chiede 40 milioni. Per Correa…

L'Inter è alla ricerca di un altro attaccante dopo Dzeko e spera di poter chiudere per il nuovo acquisto entro questo weekend

Dopo l'arrivo di Dzeko , per il quale manca solo l'annuncio ufficiale, l'Inter cercherà di prendere un altro attaccante per completare il reparto offensivo di Inzaghi. I nomi in pole position per l'attacco dell'Inter sono quelli di Zapata e Correa.

Secondo quanto si legge su Repubblica, "Oggi, dopo l'Assemblea di Lega, Inter e Atalanta sono tornate a parlare dell'attaccante Zapata: il colombiano è un punto fermo della formazione di Gasperini. Il centravanti ha l'accordo con l'Inter, l'Atalanta chiede 40 milioni di euro e un dilazionamento di pagamento più a breve termine rispetto alle volontà del club interista. Simone Inzaghi spinge per Correa: l'argentino ha chiesto di poter lasciare Roma in questa finestra di mercato. Marotta cercherà di accontentare il suo nuovo tecnico, ma per il Tucu c'è ancora distanza: Lotito parte da una richiesta di 40 milioni di euro, per scendere a 35. L'Inter - fino a questo momento - non si è spinta oltre i 26 milioni di euro, compresi anche i bonus. Nel weekend di ferragosto, la società nerazzurra spera di risolvere la questione attaccante, con Zapata sempre in pole e Correa che scala posizioni".