Zhang liquida Oaktree e si tiene l’Inter. Nuovi soldi dall’Inghilterra: il piano

Ma chi sarebbe questo nuovo partner pronto a entrare in scena? Arriva l'identikit: "Un fondo britannico, che sarebbe disposto a garantire a Zhang un finanziamento di durata triennale di circa 400 milioni di euro e con un tasso di interesse non troppo diverso rispetto al 12% ancora attivo con Oaktree. Tecnicamente, Zhang, dunque, restituirebbe al fondo californiano i 375 milioni, in modo tale da annullare il pegno sulle azioni del club, e contemporaneamente farebbe la stessa operazione con il nuovo fondo. Garantendosi un periodo lungo di permanenza, lasciandosi dunque aperto qualsiasi scenario in ottica futura".

Tre anni ancora, quindi. Per godersi il presente e gestire con più calma un eventuale passaggio di consegne. Conclude il focus: "Darebbe al presidente dell’Inter la tranquillità di capire l’evoluzione societaria, anche in vista di una stagione che vedrà certamente aumentare i ricavi con il Mondiale per club, magari aspettando anche qualche novità sul fronte stadio, tra il progetto del nuovo impianto a Rozzano e la possibilità di un restyling del vecchio San Siro col Milan".

