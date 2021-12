Zhang ai dipendenti di Suning: “Debito del gruppo si è stabilizzato”. La lettera integrale

Zhang Jindong rassicura tutti i dipendenti di Suning: ci sono importanti segnali di ripresa dopo la recente crisi

Alessandro Cosattini

Zhang Jindong rassicura tutti i dipendenti di Suning: ci sono importanti segnali di ripresa dopo la recente crisi. Il presidente del gruppo, in occasione del 31esimo anniversario di Suning, ha inviato una lettera in cui afferma che “il problema del debito del gruppo si è stabilizzato gradualmente". Di seguito il testo completo, riportato da finance.sina.com.cn.

"Ciao a tutti! Ogni anno, il 26 dicembre è il giorno più memorabile per noi Suning.

Trentuno anni fa, di fronte all'ondata di riforme e di apertura, Suning è iniziato come un piccolo negozio. Per 31 anni, le persone di Suning hanno lavorato insieme attraverso le tempeste e sono andate avanti. Basato sul concetto di sviluppo di cercare sempre di servire una vita migliore delle persone, seguiremo la tendenza e continueremo. L'imprenditorialità è gradualmente cresciuta fino a diventare una società di servizi alle imprese leader nel paese.

Nell'ultimo anno, a causa di una serie di fattori interni ed esterni, l'azienda ha affrontato sfide senza precedenti, tuttavia, in molti dipendenti abbiamo visto lo spirito di invertire le avversità e il gruppo ha cercato di fare del suo meglio per risolvere il problema. Attualmente, con il sostegno e l'aiuto del governo, con i nostri continui sforzi, il problema del debito del gruppo è stato stabilizzato gradualmente e anche le operazioni di Tesco stanno riprendendo in modo ordinato.

Il viaggio è lungo e senza fine, e l'intenzione originale è forte come la roccia e dura per sempre. Negli ultimi 31 anni, lo sviluppo di Suning deriva dalla lotta fianco a fianco di tutte le persone Suning e, allo stesso tempo, beneficiando delle opportunità dei tempi, è inseparabile dal forte sostegno del vasto numero di partner e fiducia continua di centinaia di milioni di utenti. Di fronte al futuro, spinoso o liscio che sia, non dobbiamo mai dimenticare la nostra intenzione originale di essere grati alla società e rafforzare la nostra fiducia nel fare un buon affare.

Coloro che amano ritorneranno, e coloro che sono benedetti saranno benedetti. Dobbiamo aderire al posizionamento di un'impresa sociale e tornare sempre alla società con gratitudine. L'annuale Siqing Day è anche il nostro giorno del benessere pubblico: questa tradizione è stata integrata nel sangue delle persone Suning. Al momento, nonostante le difficoltà a breve termine incontrate dalle aziende, non ci fermeremo sulla strada del welfare pubblico, dobbiamo continuare a ereditare il concetto di welfare pubblico 1+1 di Suning Sun e aiutare quanto più possibile chi ne ha bisogno; deve dare pieno gioco all'industria di Suning per aiutare i poveri. Le caratteristiche di sviluppo dell'assistenza industriale all'agricoltura contribuiscono alla realizzazione della prosperità comune; è necessario rafforzare continuamente la missione e le responsabilità dello sviluppo delle imprese e rispondere attivamente alle politiche nazionali al servizio del bisogni della società ed essere il Suning della società.

Non importa quanto sia lunga la strada, ci sarà una fine, e non importa quanto sia lunga la notte, ci sarà una fine. Dobbiamo sempre guardare avanti con ferma fiducia ed essere onesti con noi stessi. Non c'è inverno eterno. Dopo 30 anni di sviluppo, Suning è diventata un'impresa con un profondo accumulo e patrimonio. Con il supporto e l'aiuto del governo e di tutti i ceti sociali, purché tutti i nostri dipendenti non si arrendano e non si riuniscano mai, sarà certo inaugurare l'alba dopo la notte oscura. Per tutti i nostri sistemi e dipendenti, la cosa più importante è fare il loro lavoro con i piedi per terra, in modo da consolidare continuamente le capacità fondamentali dell'azienda, lucidare lo sfondo dei servizi aziendali e risolvere il settore dell'assistenza fiscale contributiva. attraverso lo sviluppo stabile della società, promuovere l'imprenditorialità e quindi ottenere un migliore noi.

Negli ultimi 31 anni, gruppi di persone Suning hanno aderito alle loro aspirazioni e convinzioni originali, hanno promosso lo sviluppo e la crescita di Suning passo dopo passo e hanno sviluppato Suning in un'impresa socializzata con gratitudine e gratitudine. Nello sviluppo futuro, dovremo inevitabilmente affrontare difficoltà e sfide più gravi, ma finché non dimenticheremo le nostre aspirazioni originali, rafforzeremo la nostra fiducia e manteniamo sempre lo spirito laborioso delle persone Suning, saremo sicuramente in grado di inaugurare l'alba.

Presidente: Zhang Jindong”, si legge.

(Fonte: finance.sina.com.cn)