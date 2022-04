Diretta LIVE, Bologna-Inter 0-0: out Handanovic, dentro Radu. Correa-Lautaro in attacco

Per l'Inter di Simone Inzaghi arriva il giorno del recupero di campionato contro il Bologna. Occasione ghiotta per i nerazzurri per tornare in vetta al campionato

BOLOGNA - Arriva il giorno del recupero di Bologna-Inter, gara saltata dai nerazzurri in seguito al provvedimento della Asl emiliana che vietò di disputare la gara il 6 gennaio 2022 causa alto numero di positivi presenti nelle file della squadra felsinea. Il campionato si rimette in pari, i nerazzurri hanno la possibilità di tornare davanti al Milan in classifica a parità di gare e tirare la volata per tentare di tenersi sul petto lo scudetto vinto lo scorso anno con Antonio Conte.

BOLOGNA 0-0 INTER

18:42 - 27 apr CALCIO D'INIZIO ORE 20.15

Qualche problemino per Simone Inzaghi che perde Samir Handanovic. Non sarà l'estremo difensore sloveno a difendere la porta dei nerazzurri a Bologna, al suo posto giocherà Radu confermato Perisic sulla sinistra con Dumfries che agirà sulla corsia destra. In attacco confermata la coppia composta da Lautaro e Correa mentre in difesa ci sarà Dimarco al posto di Bastoni.

Queste le formazioni ufficiali

BOLOGNA (3-5-2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 32 Svanberg, 30 Schouten, 21 Soriano, 3 Hickey; 9 Arnautovic, 99 Barrow.

A disposizione: 22 Bardi, 2 Binks, 4 Bonifazi, 7 Orsolini, 8 Dominguez, 10 Sansone, 14 Viola, 15 Mbaye, 19 Santander, 20 Aebischer, 55 Vignato, 71 Kasius.

Allenatore: Emilio De Leo.

INTER (3-5-2): 97 Radu; 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 10 Lautaro, 19 Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 9 Dzeko, 13 Ranocchia, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 38 Sangalli, 47 Carboni, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Imperiale, Cecconi.

Quarto Uomo: Marchetti.

VAR: Fabbri.

Assistente VAR: Paganessi.

Squalificati: -

Diffidati: Soriano (B); Bastoni, Perisic, Vidal, Calhanoglu (I).