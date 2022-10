Diretta LIVE, Inter-Viktoria Plzen 1-0: Mkhitaryan! Nerazzurri avanti!

MILANO - Ora o mai più. La qualificazione alla fase finale di Champions League per i nerazzurri passa dalla sfida del Meazza contro il Viktoria Plzen. Una gara che sulla carta ha un solo risultato al suo attivo, la vittoria dei nerazzurri, ma in sfide come queste, con la posta in palio che c'è, non è tempo di cullarsi sulle previsioni ma è arrivato il momento di fare i fatti.