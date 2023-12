LIVE Alle 21 Inter-Bologna: occasione per Arnautovic, Asllani per Calhanoglu

Il primo a tirare il fiato sarà Sommer, sostituito da Audero come a Lisbona. Davanti all'ex Samp poco da pensare: ci saranno Bisseck, Acerbi e Bastoni. Motivo? Pavard non è pronto per giocare dal 1' e Darmian serve sulla fascia destra perché Dumfries ha bisogno di altri 10 giorni per tornare. Infine De Vrij: l'olandese ci sarà contro il Lecce, anche se solo per la panchina, mentre stasera sarà ancora spettatore (come Sanchez).