LIVE Alle 18 Inter-Lecce: Inzaghi punta su Thuram con Arnautovic

I NUMERI DELL'INTER— I nerazzurri sono reduci dall'eliminazione in Coppa Italia, agli ottavi, contro il Bologna e mercoledì hanno giocato 120'. Inzaghi recupererà Sanchez e De Vrij, ma rispetto a tre giorni fa ha perso per infortunio Lautaro e Dimarco. La tradizione dell'Inter in casa contro il Lecce è molto positiva: ha vinto 16 delle 17 gare giocate in Serie A. Sommer finora ha tenuto la sua porta imbattuta in 11 occasioni su 16 e la squadra ha ottenuto 13 successi.