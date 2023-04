LIVE, Inter-Monza 0-0 all’intervallo: nerazzurri faticano a trovare spazi per colpire

L'Inter ha trascorso gli ultimi tre giorni in totale tranquillità dopo lo 0-2 rifilato al Benfica in Champions League, ma prima di pensare alla gara di ritorno con i portoghesi deve rimediare alla quinta posizione in campionato attualmente immortalata dalla classifica. Simone Inzaghi proverà a farlo con un parziale turnover, tra cui spicca soprattutto il ritorno di Romelu Lukaku in attacco dopo il rigore segnato in Portogallo. Reduce dagli erroracci contro Fiorentina e Salernitana, il centravanti belga ha bisogno di riscattarsi in Serie A.