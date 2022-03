Diretta LIVE – Inter-Salernitana 1-0: si sblocca Lautaro!!!!

I nerazzurri cercano il riscatto in campionato contro la Salernitana. Simone Inzaghi punta ancora su Lautaro e Dzeko in attacco

MILANO - Campionato e poi Champions. Questi gli appuntamenti dei nerazzurri, oggi la Salernitana e martedi il Liverpool. Simone Inzaghi non vuole cali di tensione, nessuna rotazione, confermato l'undici base eccezion fatta per Perisic che ha accusato un fastidio muscolare. L'esterno croato sarà sostituito da Darmian (con Gosens pronto a subentrare). In attacco ancora fiducia a Lautaro Martinez che farà coppia con Edin Dzeko, con la speranza che il Toro metta fine al digiuno che dura oramai da troppo tempo.