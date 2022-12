Inter-Salisburgo 2-0, diretta LIVE: fine primo tempo

Seconda ed ultima amichevole di questa tournée a Malta per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri affrontano oggi il Salisburgo in un test sicuramente più impegnativo rispetto a quello con lo Gzira United di qualche giorno fa. Ci sarà spazio per tanti elementi che proveranno a mettersi in mostra in vista della ripresa del campionato, quando a San Siro arriverà il Napoli di Luciano Spalletti. Su Fcinter1908.it, come sempre, la diretta testuale dell'incontro.