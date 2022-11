LIVE – Juventus-Inter 0-0: nerazzurri all’assalto dello Stadium con Lautaro-Dzeko

TORINO - Pugni sul pulmann nerazzurro all'arrivo allo Juventus Stadium. L'accoglienza per la squadra di Simone Inzaghi non è sicuramente delle migliori, ma c'era da aspettarselo. Il Derby d'Italia è anche questo, una rivalità antica interrotta per una stagione, quella della retrocessione dei bianconeri nella serie cadetta. Il tecnico interista dovrà fare al solito di necessità-virtù. Dimarco e Dumfries sulle corsie esterne, Acerbi in difesa al posto di Bastoni, Brozovic in panchina con Calhanoglu in cabina di regia. Si alza il sipario a Torino, al via il Derby d'Italia.