LIVE Alle 20.45 Juve-Inter: Inzaghi cambia il minimo, spazio a Thuram-Lautaro

Va in scena il Derby d'Italia: nerazzurri primi in classifica sul campo dei bianconeri secondi. Dirige Guida di Torre Annunziata

È il match clou della ripresa della Serie A dopo la sosta delle nazionali, la capolista sul campo della seconda in classifica. Alle 20.45 della domenica della tredicesima giornata di campionato si gioca all'Allianz Stadium Juventus-Inter. Scelte obbligate per Inzaghi che dovrà fare a meno in difesa di Pavard e Bastoni. Problemi di formazione anche per Allegri che cerca il sorpasso sui nerazzurri.