LIVE Alle 21 Benfica-Inter: Arnautovic e Sanchez titolari. Lusitani aggrappati a Di Maria

A Lisbona alle Aquile servono punti per puntare al terzo posto che vale il "ripescaggio" in Europa League, mentre Inzaghi vuole vincere il girone di Champions League. Out Dumfries, Bastoni e Pavard

Con la qualificazione agli ottavi di finale già tra le mani, l'Inter non avrà alcun verdetto dalla quinta giornata della fase a gironi di Champions League, ma in palio ci sono soldi dalla Uefa e la possibilità di avvantaggiarsi in vista dello scontro diretto contro la Real Sociedad. Dall'altra parte, per il Benfica la partita ha ancora più valenza visto lo zero nei punti in classifica e la necessità di recuperarne tre in due partite al Salisburgo nella corsa al terzo posto del gruppo, valido per il ripescaggio ai playoff di Europa League.