LIVE Alle 21 Real Sociedad-Inter: Inzaghi a sorpresa con Arnautovic e Carlos Augusto

I nerazzurri affrontano la trasferta della Reale Arena senza Cuadrado e Calhanoglu, Alguacil esordisce senza due giocatori. Panchina per Thuram e Dimarco, esordio assoluto per Pavard

Si apre con Real Sociedad-Inter (e con Benfica-Salisburgo) la prima giornata di Champions League del girone D. Si tratta di una sfida che mette a confronto i vicecampioni della scorsa edizione con la squadra di quarta fascia del gruppo, ma i nerazzurri non devono sottovalutare la trasferta contro una squadra che lo scorso anno ha dato filo da torcere alle big della Liga. In campionato la squadra di Imanol Alguacil ha racimolato soltanto 6 punti in cinque partite, ma domenica ha spaventato il Real Madrid al Santiago Bernabeu. I nerazzurri, reduci dalla bella e larga vittoria nel derby voglio confermare il loro stato di forma. Attesi circa 800 tifosi interisti che oggi hanno invaso San Sebastian come vi abbiamo documentato nel corso della giornata.