LIVE, Salisburgo-Inter 0-0: fuori Bisseck dentro De Vrij, al via la ripresa

Nella quarta giornata di Champions League i nerazzurri giocano in Austria per qualificarsi agli ottavi di finale: ai padroni di casa serve invece fare risultato per tenere vive le ultime speranze di superare il turno

Preziosissimo match point per l'Inter, che vincendo in casa del Salisburgo si approprierebbe automaticamente di un pass per gli ottavi di finale di Champions League. Simone Inzaghi ritroverà Marko Arnautovic, ma sarà ancora senza Juan Cuadrado e ha perso Benjamin Pavard per almeno sei settimane. Denzel Dumfries non è al top.