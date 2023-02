Inter-Milan 1-0 risultato finale: Lautaro incorna il Milan, rossoneri dominati

Il Milan ha vinto gli ultimi due derby di campionato contro l’Inter: è dal periodo tra il novembre 2002 e il febbraio 2004 che i rossoneri non ottengono più successi di fila contro i nerazzurri in Serie A (quattro in quel caso). Dopo il successo nella gara d’andata per 3-2 il Milan potrebbe poi vincere entrambi i derby contro l’Inter in una singola stagione di Serie A per la prima volta dal 2010/11 con Massimiliano Allegri alla guida.