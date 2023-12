LIVE – Inter-Real Sociedad 0-0: inizia la partita a San Siro

Vincere per centrare il primo posto nel girone. Questo l'obiettivo che ha l'Inter che, questa sera, ore 21, sfiderà a San Siro la Real Sociedad. Inzaghi cambia cinque elementi rispetto al match contro l'Udinese: in difesa c'è Carlos Augusto come braccetto di sinistra, con Acerbi e Darmian a completare la difesa a protezione della porta occupata da Sommer.