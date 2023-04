LIVE, Juventus-Inter 0-0: Inzaghi punta su Dzeko e Lautaro in attacco

TORINO - Per la terza volta in stagione si ritrovano Juventus e Inter una di fronte all'altra, dopo due vittorie su due dei bianconeri in campionato per un secco totale di 3-0 in favore di Massimiliano Allegri. Ecco, il primo obiettivo di Simone Inzaghi è di invertire questa tendenza , anche perché il piatto nerazzurro ultimamente piange e la squadra è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato. L'Inter ritrova Federico Dimarco, ma restano fuori dai giochi Hakan Calhanoglu e Milan Skriniar, così come Paul Pogba e Leonardo Bonucci tra i bianconeri.