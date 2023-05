LIVE, Roma-Inter 0-0: Pellegrini impegna Onana, squillo dei giallorossi

ROMA - L'Inter ritrova Mourinho all'Olimpico per una gara fondamentale in ottica Champions. Nerazzurri che a Roma dovranno giocarsi le loro chance per tornare al quarto posto in classifica, superando il Milan che oggi che battuto la Lazio, e recuperare altri punti sulla formazione di Sarri, attualmente seconda. Per Inzaghi non è tempo di tournover, in attacco continua il gioco delle coppie, con Lukaku che avrà Correa come partner, mentre in difesa torna Bastoni. Fuori l'ex Mkhitaryan, come contro l'Empoli, ma questa volta i calcoli del tecnico nerazzurri hanno come denominatore l'euroderby di Champions League. In porta Onana torna al posto mentre sulle corsie esterne agiranno Dumfries e Dimarco.