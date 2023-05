LIVE, Napoli-Inter 6-0: Anguissa supera Onana, Napoli in vantaggio

Anche alla terzultima giornata di un campionato che per entrambe le contendenti pare aver quasi esaurito le motivazioni, Napoli-Inter continua ad avere un fascino e una storia tali da promettere spettacolo al Diego Armando Maradona. Quindi, spazio ai titolari per Luciano Spalletti e parziale turnover per Simone Inzaghi che deve anche guardare alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma per il prossimo mercoledì.