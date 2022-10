LIVE Primavera, Fiorentina-Inter 0-0: occasione per Sene, brividi per l’Inter

Nona giornata del campionato Primavera: l'Inter di Cristian Chivu, penultima in classifica e ancora senza vittorie, cerca la svolta sul difficile campo della Fiorentina, reduce dalla sconfitta sul campo dell'Atalanta ma che in casa, fin qui, ha sempre vinto. Il tecnico nerazzurro conferma il 3-5-2 visto nelle ultime uscite, ma deve fare i conti con numerose assenze tra infortuni e calciatori a disposizione della Prima Squadra. In difesa, davanti a Botis e al fianco di Guercio e Fontanarosa, c'è il debutto assoluto di Di Pentima. Fasce tutte nuove con Biral e Perin, a centrocampo Martini, Bonavita e Grygar. In avanti si rivede titolare Iliev, schierato in coppia con Curatolo. Calcio di inizio alle ore 13.