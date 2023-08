Primavera, Inter-Empoli 2-0 risultato finale: successo firmato Akinsanmiro-Spinaccè

Debutto vincente in campionato per i nerazzurri di Cristian Chivu, che si impongono grazie a una rete per tempo

Le due squadre fanno il loro ingresso in campo: Inter in classica divisa nerazzurra, Empoli in maglia bianca.

Sovrapposizione sulla destra di Aidoo, Kamate lo serve sulla corsa e il terzino dell'Inter mette la palla in mezzo: altro corner per i nerazzurri.

Altra bella giocata sulla destra dell'Inter, Kamate mette in mezzo, Sarr non ci arriva di un soffio.

Bucancil sfonda sulla destra e mette in mezzo, Aidoo svirgola e sfiora l'autogol: palla sopra la traversa, angolo per l'Empoli.

Ancora Kamate: il numero 10 dell'Inter salta in dribbling il diretto avversario e punta la porta, tiro-cross velenosissimo, Di Maggio cade a terra ma per l'arbitro non c'è nulla.

Sostituzione per l'Empoli: entra in campo Dragoner al posto di Stassin.

La ripresa è tutta nel segno di Matteo Spinaccè: all'esordio assoluto con la Primavera segna il gol del raddoppio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, per poi colpire il palo dopo un tentativo in solitaria. Gran bella impressione per l'attaccante classe 2006. Nel finale Kamate si fa espellere per un fallo ingenuo a centrocampo, ma l'Empoli non riesce mai a rendersi veramente pericoloso e l'Inter porta a casa la vittoria.