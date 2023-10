LIVE Primavera, Inter-Sassuolo 4-0: spettacolo nerazzurro, segna anche Kamate

Conclusa la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali torna in campo anche l’Inter U19 di Cristian Chivu. I nerazzurri, secondi in classifica a quota 14 punti, affrontano il Sassuolo al KONAMI Youth Development Centre nel match valido per...

Conclusa la sosta dedicata agli impegni delle Nazionali torna in campo anche l'Inter U19 di Cristian Chivu. I nerazzurri, secondi in classifica a quota 14 punti, affrontano il Sassuolo al KONAMI Youth Development Centre nel match valido per la 7ª giornata del campionato Primavera 1 TIM. Il calcio d'inizio della sfida è fissato per le ore 13:00.