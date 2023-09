Primavera, Inter-Torino 4-0 risultato finale: terza vittoria consecutiva e primo posto

Terza vittoria consecutiva per l'Inter di Cristian Chivu, che batte 4-0 il Torino e si porta momentaneamente in testa alla classifica, ancora imbattuta in stagione. La Primavera nerazzurra si impone grazie alla doppietta di Kamate, al quarto gol nelle ultime 3 partite tra campionato e Youth League, e alle reti di Di Maggio e Berenbruch. Punteggio forse troppo pesante per i granata, che scendono in campo con personalità e determinazione, ma che vengono puniti dal cinismo interista. Gara di fatto chiusa nel primo tempo, con l'Inter che rientra negli spogliatoi in vantaggio di 3 reti. Nella ripresa i ritmi calano e la partita si trascina lentamente verso il fischio finale, senza ulteriori scossoni.