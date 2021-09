Diretta LIVE, Shakthar-Inter 0-0: occasione per Lautaro, conclusione da dimenticare

Seconda gara del girone di qualificazione di Champions League. I nerazzurri affrontano in Ucraina lo Shakthar di De Zerbi

KIEV - Non sarà una gara da dentro-fuori, nessuna ultima spiaggia, nessun allarme, però Simone Inzaghi, i giocatori, la società e soprattutto i tifosi, aspettano una svolta. In terra ucraina i nerazzurri affrontano lo Shakthar allenato da Roberto De Zerbi. Conta solo vincere per l'Inter, perchè questo è quello che il blasone del club impone e l'Inter è determinata nel voler portare a casa il risultato positivo. Il tecnico interista lancia dal primo minuto Dumfries con Dimarco sul fronte sinistro e Vecino in mezzo al campo al posto di Calhanoglu. In attacco Lautaro e Dzeko con la difesa confermatissima.