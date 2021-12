ESCLUSIVA Ballotta: “Inter, il segreto di Inzaghi. Lukaku e Conte pentiti? Dico…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro ed ex compagno di squadra dell'allenatore nerazzurro ai tempi della Lazio

Il panettone di Simone Inzaghi è sicuramente il più gustoso tra quelli sulle tavole dei tecnici di Serie A. L'exploit in nerazzurro gli è valso l'affetto di tutto l'ambiente e la stima di chi magari lo sottovalutava al momento del suo trasferimento. Del suo lavoro abbiamo parlato, in esclusiva per Fcinter1908.it, con Marco Ballotta, ex portiere dell'Inter ed ex compagno di squadra per anni di Inzaghi alla Lazio: "Sta facendo un ottimo lavoro, gioca molto meglio del biennio con Conte. Si vede la sua impronta, la squadra è determinata e gioca con serenità. Sta ottenendo il meglio da un gruppo che comunque non è di secondo piano, ma quando subentri in un certo contesto non è mai facile. E' stato molto bravo a entrare nella testa dei giocatori, ottiene quello che chiede e porta ciò che promette. Le vittorie poi danno credibilità nei confronti dell'ambiente ed è ciò che merita per il grande lavoro".