Allegri: “L’Inter è ancora la favorita per lo Scudetto. Milan? Ripetersi è difficile”

Intervistato da Dazn per il format Inside Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato così della stagione dei bianconeri:

"Differente rispetto all'anno scorso deve essere il raggiungimento degli obiettivi, l'obiettivo deve essere massimale. Un conto è partire con l'obiettivo massimale e un conto è arrivarci, alla fine vincere è straordinario, non è una normalità anche se per la Juve lo era diventato. Forse il fatto di non aver vinto niente l'anno scorso, fa sì che, se vinciamo quest'anno, diventa una cosa straordinario".