Juve, Allegri: “Inter e Milan un gradino sopra? Guardiamo le cose reali…”

Alessandro Cosattini

Prende la parola Massimiliano Allegri alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Così l'allenatore bianconero si è espresso oggi in conferenza stampa sui singoli e non solo: "La partita di domani non è la più importante, ma la più difficile. A Firenze è sempre difficile giocare. Sarà una gara complicata, per noi è importante fare risultato".

MERCATO - "La società ha lavorato molto bene sia in entrata che in uscita, nella rosa ci sono i giocatori che volevamo e i giovani, questo era l'obiettivo della società. Milan e Inter ancora un gradino sopra? Ci mancano Pogba e Chiesa. Le valutazioni... guardiamo le cose reali, pensiamo solo a giocare e poi a fine stagione si darà un giudizio alla stagione. Non possiamo pensare ora. Si parla sempre per sentito dire, bisogna fare le cose".

INFORTUNATI - "Una volta che torneranno Pogba e Chiesa saremo al completo. Domani non c'è Rabiot, che mercoledì ha preso un colpo, ha un ematoma sulla coscia e domani non ci sarà. Szczesny non è disponibile, ha la caviglia in disordine, escluse fratture, i tempi non li sappiamo ancora".

BONUCCI - "Domani qualche cambio ci sarà credo. Dopo 72 ore giochiamo a Parigi. Bonucci sta bene, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi, ieri si è allenato per la prima volta con la squadra".

DI MARIA - "Di Maria non è in condizione ottimale, ma può giocare una partita, sta meglio. Gli undici due fuori sono Pogba e Chiesa".

VLAHOVIC - "Farlo riposare e far giocare Milik? Mi hai dato una buona idea, ora ci penserò. Vediamo domani chi giocherà. O magari giocano tutti e due insieme".