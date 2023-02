Allegri: “Obiettivo raggiungere chi è davanti, la Juve ha fatto 44 punti”

Massimiliano Allegri, su DAZN, ha commentato la vittoria sulla Fiorentina. Queste le parole del tecnico della Juve: «Abbiamo come obiettivo quello di raggiungere di volta in volta le avversarie che sono davanti a noi. In due gare siamo arrivati ad un punto dal settimo posto. Ma non bisogna confondere la classifica che abbiamo con i punti fatti. Perché adesso saremmo secondi a 44 punti. Poi dobbiamo avere proprio questa forza di raggiungere chi c'è davanti un po' alla volta. Bisogna sempre ricordare che abbiamo fatto quei punti là per non sminuire il lavoro della squadra, è una roba diversa»