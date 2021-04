Lvmh: “Mai voluto comprare il Milan, esauriti per smentire questa notizia”

Così il direttore generale del gruppo Lvmh, Antonio Belloni: "Io sono juventino, avrei un enorme conflitto d’interesse e dovrei dimettermi"

Così il direttore generale del gruppo Lvmh, Antonio Belloni, nel corso del Merger & Acquisition Summit, organizzato in streaming dal Sole 24 Ore, ha risposto a chi gli chiedeva di possibili nuove acquisizioni in Italia. Nei mesi scorsi si è parlato più volte anche di un possibile interesse del colosso del lusso per il club del Milan. Su questo, Belloni è netto: "Per quanto riguarda il Milan, ormai mi sono esaurito nel cercare di smentire questa notizia, che ha attratto più attenzione di qualunque altra operazione abbiamo mai fatto. Non abbiamo nessun interesse nell’acquisizione del Milan, io poi – conclude con ironia – sono juventino e, quindi, avrei un enorme conflitto d’interesse e dovrei dimettermi subito".