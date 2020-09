Inzaghi: “Fatto due gol all’Inter, una delle migliori difese d’Europa. Conte…”

Con Conte si sono abbracciati a inizio partita perché sono molto amici. Il Benevento di Pippo Inzaghi ha incassato cinque gol dall’Inter e alla fine della partita contro i nerazzurri, l’allenatore ha rilasciato un suo commento ai microfoni di Skysport quanto accaduto sul campo.

«Preso gol nei primi minuti? Non mi preoccupa come condizione mentale, era da mettere in preventivo. In Serie B non avevamo avuto difficoltà e dobbiamo abituarci, abbiamo preso giocatori d’esperienza per questo. La squadra mi è piaciuta per carattere e voglia. Abbiamo preso un palo e fare due gol all’Inter, difesa tra le più forti d’Europa, non è facile. Sicuramente ci dobbiamo tenere la mentalità offensiva, poi dobbiamo migliorare, ma queste gare servono per crescere. Conte è tosto da affrontare? Antonio è uno dei migliori, è forte ed è bravo, ha una grande squadra, non mi sorprende la forza dell’Inter. Quando li vedi scendere dal pullman già capisci. Pensavo già ai cambi con la Fiorentina. Abbiamo cercato di fare bella figura ma oggi era dura», ha sottolineato.

(Fonte: SS24)