Brambati: “Juventus? Tutti giustizialisti senza sapere nulla. Deluso da Lautaro”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha fatto il punto sui temi caldi di giornata, dalla situazione in casa Juventus al Mondiale fin qui disputato da Lautaro:

Come vede l'evolversi della situazione Juventus?

"Tutti quanti stanno facendo i giustizialisti senza aver letto niente e aver capito la gravità della cosa. Penso che stiano facendo giustamente le mosse azzeccate per far sì che ci sia un processo equo, se ci sarà. Ci sono persone che vengono 'giustiziate' prima della sentenza. La Juventus rimane di grande appeal anche adesso per tecnici e calciatori di livello mondiale".