Bucchioni: “Idea scambio Icardi-Dybala? Paulo può farla pagare cara alla Juve”

Il giornalista ha parlato del futuro dei due argentini nell'editoriale di oggi per TMW

Spiega Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW: "Arida l’idea di scambiare Icardi con Dybala. Anche se nel giro delle plusvalenze o contabili alla Juve potrebbe convenire, dal punto di vista tecnico mi rifiuto di pensare che i dirigenti bianconeri stiano pensando a un’operazione del genere. Per dare a Ronaldo un centroavanti vero che lo aiuti? Ancora peggio. Ronaldo, se resterà, lo farà per un altro anno e poi? Può essere Icardi il futuro della Juve? Anche no. Mentre un giocatore come Dybala, con una squadra costruita attorno a lui, potrebbe davvero diventare un punto di riferimento del dopo-Ronaldo. Dybala ha numeri da fuoriclasse e l’ha dimostrato, recuperandolo dal punto di vista motivazionale potrebbe essere un affare. Ammesso che non sia troppo tardi e l’argentino non stia davvero puntando a liberarsi a zero il primo febbraio del 2022 per ripagare la Juve della scarsa fiducia dimostrata in questi anni. Compresa l’idea di barattarlo con Icardi, con tutto il rispetto di Icardi e Wanda.