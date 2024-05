Cobolli Gigli: “Troppe critiche su Allegri. Per il futuro sogno Ancelotti ma…”

Troppe critiche? — “Ha le sue responsabilità, ma non tutte le colpe. Credo che forse gli anziani della squadra abbiano fatto capire che non erano contenti del modo di giocare ed i meno maturi non sono stati in grado di riprendersi dalla situazione di difficoltà”.

Se dovesse scegliere tra Conte e Thiago Motta, per fare due dei nomi in auge per il futuro della panchina bianconera, chi sceglierebbe? — “Se mi chiede di scegliere fra i due, allora dico Thiago Motta. Primo perché le minestre riscaldate non funzionano di solito: Conte ha fatto buone cose in bianconero, ma il suo ciclo lo considero concluso. Se poi mi dice invece di scegliere un nome, beh…. Un sogno impossibile, sia per stipendio che perché sta bene a Madrid immagino, ma mi piacerebbe tanto Ancelotti. Alla Juve dovrebbe mettersi al lavoro con una squadra che non va rifatta, ma rianimata. Perché nella prima parte di campionato i risultati li hanno raggiunti. Bisogna risolvere ciò che è successo nei mesi successivi"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.